Servizi straordinari di controllo del territorio nel weekend. 7 denunce dei Carabinieri

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo, nel fine settimana appena trascorso, accanto ai normali servizi istituzionali hanno eseguito una serie di servizi straordinari di controllo del territorio al fine di garantire una adeguata cornice di sicurezza in vista anche della ricorrenza della Festa dei lavoratori.

In particolare sono stati eseguiti una serie di controlli volti a garantire la sicurezza degli utenti della strada attraverso la verifica del rispetto delle norme del Codice della strada, al termine dei quali sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani n. 7 soggetti:

due soggetti per il reato di ricettazione in quanto trovati in possesso di un televisore provento di furto;

un soggetto fermato a bordo di un ciclomotore risultato rubato;

un soggetto per aver asportato del denaro contante ad un venditore ambulante motivo per il quale è stato denunciato per furto;

un soggetto sorpreso alla guida in stato di alterazione psicofisica e si rifiutava di sottoporsi all’accertamento;

un soggetto sorpreso alla guida di un motociclo senza patente perché mai conseguita;

un soggetto di Partinico fermato alla guida di veicolo che rifiutava di sottoporsi agli accertamenti tossicologici e trovato in possesso di un coltello a serramanico di 26 cm.;

Durante il medesimo contesto operativo, tra le oltre 70 persone identificate a bordo di 57 mezzi i Carabinieri ne hanno segnalate 7 alla Prefettura di Trapani perché trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.