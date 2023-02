Servizio coordinato dei Carabinieri. 3 denunciati

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato 3 persone nell’ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione e repressione di reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Un palermitano di 36 anni è stato denunciato per l’inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio nel comune di […]

MAZARA DEL VALLO – I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato 3 persone nell’ambito di un servizio coordinato volto alla prevenzione e repressione di reati predatori e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un palermitano di 36 anni è stato denunciato per l’inosservanza delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio nel comune di Salemi, in quanto sorpreso a passeggiare nella pubblica via del predetto comune.

Un palermitano di 28 anni, sottoposto alla sorveglianza speciale non veniva trovato presso il luogo previsto dalla citata misura di prevenzione e per questo segnalato all’A.G.

Un tunisino di 27 anni invece è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e spaccio di droga in quanto a seguito di perquisizione sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato di 16 cm., 30 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish divisa in dosi, 13 grammi di marijuana divisa in dosi, tutto posto sotto sequestro dai militari operanti.