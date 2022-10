Servizio straordinario di controllo del territorio. 1 arresto e 2 denunce dei Carabinieri

TRAPANI – Nella giornata di ieri (19 ottobre) è stato eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio su Trapani ed Erice da parte di personale Arma della locale Compagnia con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia.

All’esito del servizio i Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un uomo e alla denuncia di altri due soggetti. L’arrestato, trapanese classe 79, sarebbe stato sorpreso per le vie della città dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto, arbitrariamente ed immotivatamente senza alcun permesso.

Ad essere denunciati invece sono stati un ericino di 28 anni sorpreso alla guida della propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta presumibilmente all’ingestione di bevande alcoliche. Inoltre, a seguito di perquisizione personale sarebbe stato trovato in possesso di gr. 0,5 di sostanza stupefacente del tipo crack, pertanto segnalato alla locale Prefettura quale assuntore non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Un uomo classe 74, gravato già da altri precedenti di polizia sarebbe stato sorpreso, dai militari operanti, alla guida di un motociclo sprovvisto di patente di guida in quanto revocata in passato con reiterazione nel biennio e per questo veniva denunciato.