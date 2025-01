Sfide e opportunita’ del Piano Urbanistico Generale

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Il 25 gennaio 2025, in una Sala del 500 gremita di partecipanti, ha avuto luogo un incontro pubblico organizzato dall’Associazione PRO Castellammare del Golfo sul tema PUG (Piano Urbanistico Generale).

La finalità dell’incontro è stata quella di fare chiarezza con il nuovo strumento di prossima attuazione, farne comprendere le differenze rispetto al vecchio PRG (Piano Regolatore Generale) e, soprattutto, ascoltare le proposte dei presenti al fine di stilare un documento di sintesi da proporre all’amministrazione. L’obiettivo dell’Associazione PRO è infatti “quello di essere parte attiva nella stesura del PUG che rappresenterà negli anni avvenire uno strumento importantissimo per lo sviluppo della nostra Città”.

L’incontro è stato impreziosito dagli interventi autorevoli di Giacomo Navarra (docente del Dipartimento di Ingegneria e Architettura della Università di Enna Kore), Antonino Como (urbanista – ingegnere), Giuseppe Pellegrino (assessore all’urbanistica del comune di Trapani).

All’incontro ha preso parte anche l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Giuseppe Fausto e dal vicesindaco Lorena Di Gregorio, alcuni esponenti delle forze di opposizione, il presidente dell’associazione ACTIO ing. Leonardo Odisseo, il presidente dell’associazione AACS Emanuela Magaddino, nonché diversi imprenditori locali operanti nel settore edile.

Le proposte finalizzate alla stesura del PUG potranno essere pubblicate all’interno della piattaforma on-line appositamente creata fino al prossimo 15 febbraio 2025. “Invitiamo pertanto chiunque abbia voglia di contribuire con delle proposte a prendere contatti con l’Associazione PRO Castellammare del Golfo tramite i canali social oppure via email all’indirizzo pro.castellammaredelgolfo@gmail.com.”.