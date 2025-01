Basket Trapani: Sfuma per gli Shark, sconfitti a Venezia, l’aggancio della vetta

VENEZIA – Trasferta amara per il Trapani Shark che torna sconfitta dal Taliercio di Venezia. Un peccato visto che, con le contestuali sconfitte di Trento e Brescia, i granata sarebbero potuti salire in prima posizione nel campionato.

Partita combattuta fino al terzo quarto, chiuso in equilibrio sul 70 pari. Nell’ultimo quarto Venezia gioca 10 minuti perfetti, con Trapani che va in difficoltà nel trovare canestri, e la partita si chiude 91-82 per i veneti. Dure le parole nel post partita del coach trapanese Jasmin Repesa, scontento della mancanza di concentrazione dimostrata negli minuti della gara: “Ci sono stati tanti problemi. In attacco la cosa principale è la mancanza di concentrazione e il fatto che alla fine abbiamo smesso di giocare. Motivo per cui li ho cambiati tutti alla fine per dare un messaggio alla squadra. Non si può fare così. Si può perdere, soprattutto con squadre come Venezia, ma giocando come hanno fatto quei cinque in 2′ arrivando dalla parità al -10 senza provare a ribaltare la partita è molto sbagliato. Ed è la cosa che più mi ha offeso”. Prossima partita al PalaShark, l’11 gennaio alle ore 20:30, con i granata che chiuderanno il girone di andata della regular season contro il Banco di Sardegna Sassari.

Alessandro Baroli