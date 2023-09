Si inaugura oggi il nuovo impianto sportivo Falcone e Borsellino (ex Campo Bianco) a San Giuliano – Erice

ERICE – «Oggi è un giorno speciale con l’inaugurazione del nuovo impianto sportivo Falcone e Borsellino (ex Campo Bianco) a San Giuliano – Erice. Desidero congratularmi con Daniela Toscano e con tutti gli amministratori di Erice che hanno lavorato instancabilmente per realizzare un sogno che avevamo coltivato in passato: il riscatto del quartiere San Giuliano. Questo quartiere – così come diversi quartieri popolari su Trapani – è stato erroneamente etichettato come un ghetto, un luogo che nell’immaginario collettivo ospitava solo attività illecite. In realtà, è abitato dalla stragrande maggioranza di persone oneste e per bene. Grazie all’impegno di tanti nel corso del tempo, abbiamo visto l’Amministrazione concentrarsi sulla riqualificazione del quartiere, delle abitazioni e della spiaggia. Oggi, continuiamo a vedere questa rinascita con l’apertura di questo nuovo mega impianto sportivo dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non dovrebbero esistere cittadini di serie A o serie B, né centri storici brillanti e quartieri trascurati. San Giuliano sta diventando sempre di più un quartiere di eccellenza per Erice, e gli abitanti di San Giuliano dovrebbero essere orgogliosi. Un plauso particolare va a Daniela Toscano. Questo è un esempio di buona politica e promozione dello sport che stiamo cercando di attuare anche a Trapani, cominciando dal limitrofo quartiere di Cappuccinelli per il quale abbiamo “conquistato” oltre 30 milioni euro di finanziamenti. Erice segna la strada ma Trapani è già in cammino».

Con queste parole, Giacomo Tranchida è intervenuto questa mattina (22 settembre) all’inaugurazione del nuovo centro sportivo Falcone-Borsellino nel territorio di Erice.