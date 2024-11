Si inaugura oggi l’ Anno Giudiziario del Tribunale interdiocesano

MAZARA DEL VALLO – Si inaugura oggi sabato 30 novembre, con inizio alle ore 9,30, presso il Seminario vescovile di Mazara del Vallo, il terzo Anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Mazara del Vallo-Trapani. Si inizia con la santa messa celebrata nella Cappella del Seminario; alle ore 10,30, Atto pubblico del Tribunale nella sala “San Carlo Borromeo” con la conferenza di Orietta Rachele Grazioli, docente della Pontificia Università Lateranense che relazionerà sul tema “La mediazione familiare: luogo per rigenerare i legami. Aspetti civili e canonici”. La Grazioli farà un excursus parallelo tra l’uso della mediazione familiare nel nuovo processo di famiglia (Riforma Cartabia) e possibile uso in ambito canonico in sede di indagine pregiudiziale pastorale, per favorire la partecipazione della parte convenuta, per un’azione efficace per giungere ad un processo breviore.