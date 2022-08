Si terrà nella riserva naturale dello Stagnone il Concerto dal titolo: “Over the rainbow… un viaggio da Broadway ad Hollywood”

MARSALA – Tutta la bellezza di sonorità e parole di alcune delle più celebri pagine del Musical americano sarà protagonista del concerto dal titolo: “Over the rainbow… un viaggio da Broadway ad Hollywood” che si terrà giovedì 11 agosto alle 19,30 sul palco green “Pellegrino 1880”, nella Salina Genna, nella riserva naturale dello Stagnone, all’interno della rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

I musicisti e le voci dell’associazione Carpe Diem condurranno il pubblico in un intenso viaggio musicale fra le pagine dei più celebri musical della storia, ma anche attraverso brani tratti da altri spettacoli altrettanto interessanti: da Sondhaim a Bernstain, da Webber a Porter e non solo. Diretto da Giuseppe Li Causi e prodotto dall’Ass. Carpe Diem, “Over The Rainbow” sarà una macchina del tempo che condurrà i presenti tra le luci della ribalta e le partiture che sono veri capolavori del genere. Tra i pezzi in scaletta, due saranno tratti di Jesus Christ Superstar, ci sarà, tra gli altri, anche lo spettacolare “The Phantom of Opera” (il Fantasma dell’Opera), Aquarius e, visto lo scenario in cui il Sole veste il cielo dei suoi raggi più belli era immancabile “Let the sunshine it”.

Giovedì 11 agosto ad esibirsi saranno in dieci: quattro musicisti – Diario Li Voti, Gregorio Caimi, Giacomo Bertuglia e Fabio Gandolfo – e sei cantanti – Giuseppe Li Causi, Arianna Lupo, Roberta Caly, Lucrezia Benigno, Lea Pavia e Angelo Tagnesi – , con la direzione musicale di Fabio Gandolfo e Roberta Caly.

L’appuntamento è per giovedì 11 agosto alle ore 19,30 (biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B)