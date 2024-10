Siccità, on. Giambona: “Da Governo nazionale e regionale solo promesse e soluzioni strampalate”

PALERMO – “I rubinetti siciliani sono a secco e Salvini promette di risolvere i problemi di siccità entro i prossimi tre anni, mentre Schifani nel suo piano di azione pensa a comprare autobotti e invitare i sindaci ad andare a caccia di pozzi. Una fiera di promesse e soluzioni strampalate senza fondamenta che non tengono conto della condizione di allarme che sta mettendo in ginocchio la Sicilia”. Così il vicepresidente del gruppo parlamentare siciliano Pd, Mario Giambona, ha commentato le parole rilasciate dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e dal Presidente della regione Siciliana, Renato Schifani, sulle possibili soluzioni per risolvere l’emergenza idrica in Sicilia”.