“Sicilia 7 Eccellenze” manifestazione enogastronomica di valorizzazione di prodotti siciliani

PARTANNA – “Sicilia 7 Eccellenze” è il nome della manifestazione enogastronomica che prenderà il via domani (30 agosto) a Partanna per concludersi giorno 1, in piazza Falcone e Borsellino. L’evento comprende dei percorsi sensoriali ed enogastronomici con show coking sul palco a cura di un team di chef che si alterneranno tutti e tre i […]

PARTANNA – “Sicilia 7 Eccellenze” è il nome della manifestazione enogastronomica che prenderà il via domani (30 agosto) a Partanna per concludersi giorno 1, in piazza Falcone e Borsellino. L’evento comprende dei percorsi sensoriali ed enogastronomici con show coking sul palco a cura di un team di chef che si alterneranno tutti e tre i giorni a partire dalle ore 19 per la promozione delle sette eccellenze siciliane: pomodoro di Pachino, la carota novella di Ispica, il pistacchio di Bronte, il cioccolato di Modica, il limone verdello di Bagheria, la cipolla rossa di Partanna e i capperi di Pantelleria. Dalle ore 20, invece, saranno possibili le degustazioni dei prodotti disponibili nelle casette allestite nella piazza.

Valorizzare i prodotti di eccellenza locali e siciliani, nel corso di tre serate di libere degustazioni ci sembra un ottimo modo per promuovere il territorio, che vanta prelibatezze che tutti apprezziamo. Per questo abbiamo ritenuto di aggiungere al ricco paniere anche il pane nero di Castelvetrano e la sarduzza di Selinunte. Saranno tre giorni di festa, incentrati sul gusto e sulla conoscenza delle nostre tradizioni e peculiarità.