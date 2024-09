“Sicurezza nei luoghi di lavoro e contrasto al lavoro nero ed irregolare”

TRAPANI – Sottoscritto ieri (11 settembre) in Prefettura un protocollo d’intesa, riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il contrasto al lavoro nero ed irregolare, tra il Prefetto di Trapani Daniela Lupo, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine (Questura, Comando provinciale dei Carabinieri, Comando provinciale della Guardia di Finanza e Polizia stradale), della Regione Siciliana e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, delle Pubbliche Amministrazioni territoriali (Libero consorzio comunale di Trapani, Ufficio Scolastico provinciale, Ispettorato Territoriale del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S., A.S.P. di Trapani, Camera di Commercio), delle Associazioni di categoria (Sicindustria, Confcommercio, Confcooperative, Confartigianato, Confagricoltura, Confesercenti, Fiarcom, Upia-casartigiani, CNA, Coldiretti, Ance, Cia) ed i Segretari provinciali delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL nonché con i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali della provincia (Avvocati, Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Agrari, Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).

L’obiettivo principale del protocollo è di rafforzare il rispetto della normativa in materia di tutela della sicurezza sul lavoro nonché di agevolare, attraverso azioni comuni, l’emersione delle malattie professionali ed attuare una sinergica azione di contrasto al lavoro irregolare e ad ogni forma di illegalità e sfruttamento connessa al lavoro.

L’importanza del tema ha richiesto di creare una stretta e permanente collaborazione tra le parti sottoscrittrici l’intesa ed a tal fine l’atto pattizio prevede la costituzione di un Osservatorio provinciale permanente quale luogo di sintesi e raccordo tra i diversi livelli istituzionali e le parti sociali che risultano coinvolte a vario titolo.

L’Osservatorio monitorerà l’andamento nel territorio provinciale degli infortuni nei luoghi di lavoro, delle relative cause e degli annessi controlli, al fine di promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione dei lavoratori, degli operatori economici e degli studenti delle scuole superiori e della formazione professionale sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro con l’obiettivo di prevenire gli incidenti nonché di individuare e favorire procedure utili a combattere il lavoro nero e/o irregolare.

A margine dell’incontro sono stati presentati dallo S.PRE.S.A.L. dell’ASP di Trapani i supporti informativi, anche con traduzioni nelle lingue veicolari, in materia di sicurezza nell’ambito del lavoro agricolo e dell’edilizia, con particolare riferimento alla committenza di lavori da parte di privati, a cui sarà data massima diffusione sul territorio da tutte le parti sottoscrittici l’intesa.

Copia del protocollo d’intesa siglato ed il materiale informativo illustrato nel corso dell’evento veranno pubblicati sul sito di questa Prefettura.