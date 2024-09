Silvio Catalano, atleta della Società Canottieri Marsala, è il Campione del Mondo Windsurfer 2024

MARSALA – Trionfo di Silvio Catalano, atleta della Società Canottieri Marsala, ai Campionati del Mondo Wndsurfer, che si sono disputati in Spagna, dal 16 al 22 settembre 2024.

Una vittoria dietro l’altra, grazie alle ottime prestazioni di Silvio, che non si è mai scoraggiato davanti alle difficoltà. La prima medaglia d’oro è arrivata nella categoria Slalom, a cui è seguita la medaglia d’argento nel Corse Race, per finire con la medaglia d’oro nella Long Distance e quindi, di conseguenza, 1° Overall.

“Sono grato – ha ribadito Catalano – alla Società Canottieri Marsala, che mi ha supportato durante tutta la stagione, prima ai Campionati Italiani, successivamente agli Europei ed infine ai Mondiali. Penso che ci siamo regalati una stagione da incorniciare. Non avrei mai immaginato di poter vincere così tanto in ciascuna regata, per di più chiudendo da Campione del Mondo Overall (categoria Medio-Leggeri). Posso soltanto ringraziare tutte le persone che mi stanno vicino”.