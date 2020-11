S’inaugura “Casa Betania” per papà separati

MAZARA DEL VALLO – Domani (domenica 8 novembre), alle ore 11, sarà inaugurata in via Ippolito D’Ippolito, 77 a Mazara del Vallo, “Casa Betania“, destinata all’ospitalità temporanea per papà separati. L’immobile, donato da un benefattore alla Diocesi, è stato allestito dalla Caritas diocesana, grazie ai fondi dell’8×1000, come luogo dove possono vivere, contemporaneamente, un massimo di […]

MAZARA DEL VALLO – Domani (domenica 8 novembre), alle ore 11, sarà inaugurata in via Ippolito D’Ippolito, 77 a Mazara del Vallo, “Casa Betania“, destinata all’ospitalità temporanea per papà separati. L’immobile, donato da un benefattore alla Diocesi, è stato allestito dalla Caritas diocesana, grazie ai fondi dell’8×1000, come luogo dove possono vivere, contemporaneamente, un massimo di 4 persone, in un ambiente accogliente e familiare e dove i papà potranno vivere momenti di incontro con i figli. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno: il Vescovo monsignor Domenico Mogavero, il Direttore della Caritas diocesana, Girolamo Errante Parrino, il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci e il Presidente della “Fondazione San Vito Onlus” (braccio operativo della Caritas diocesana), Vito Puccio.