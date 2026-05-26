Sindaci: a Campobello ritorna Mangiaracina, a Gibellina è riconfermato Sutera, a Marsala vince il centrosinistra con Andreana Patti

MARSALA – CAMPOBELLO – GIBELLINA – Andreana Patti è la nuova sindaca del campo largo (Pd, Movimento Cinque Stelle, Verdi, civici e pezzi dell’ex centrodestra marsalese) della città; ha superato abbondantemente il 40% dei suffragi che è la soglia prevista dalle legge elettorale siciliana per diventare sindaco a primo turno.

La vittoria sui due fronti del centrodestra quello ufficiale di Giulia Adamo e quello del sindaco uscente Massimo Grillo, ha il sapore di una svolta politica per la città. Già lo si sente nelle prime parole della nuova sindaca: “Si riparte dalla normalizzazione dei servizi. Le strade illuminate, le buche riparate, e uno sguardo serio verso le fragilità. Ci prenderemo cura della città”. E ancora: “Da domani si amministra per tutti e la casa comunale sarà aperta a tutti”. Andreana Patti è la seconda donna sindaca nella storia di Marsala dopo Giulia Adamo, che fu eletta nel 2013.

A Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina torna alla guida del Comune dopo vent’anni. Era stato sindaco fino al 2006 quando dopo la sconfitta contro Ciro Caravà si allontanò dalla politica attiva. Col recente ritorno in campo è nuovamente sindaco della Città.

Il voto ha bocciato Piero Di Stefano, presidente uscente del Consiglio comunale e considerato l’uomo della continuità rispetto all’amministrazione guidata da Giuseppe Castiglione

Queste le parole di Daniele Mangiaracina dopo la vittoria: “Questa non è la vittoria di una persona sola, ma di un’intera comunità che ha scelto di credere nel cambiamento, nell’impegno e nell’amore per il nostro paese. Inizia un nuovo percorso per Campobello, e lo faremo insieme, passo dopo passo”.

A Gibellina gli elettori scelgono invece la continuità, confermando sindaco l’uscente Salvatore Sutera proprio nell’anno in cui Gibellina è diventata Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Tale riconoscimento ha riportato Gibellina al centro del dibattito culturale nazionale, tra mostre, installazioni, eventi e investimenti pubblici. La riconferma di Sutera appare quindi anche come una scelta di continuità da parte dell’elettorato nella gestione di questa fase straordinaria per la città del Belice.