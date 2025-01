Sinergia istituzionale e partecipazione attiva nell’attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e d’interfaccia

TRAPANI – Presso il Salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, si è tenuto un incontro per la restituzione dei dati relativi al fenomeno degli incendi boschivi, di vegetazione e d’interfaccia verificatisi nel corso del 2024 nel territorio della provincia, presieduto dal Prefetto Daniela Lupo.

Hanno partecipato alla riunione il Dirigente Generale del Corpo Forestale della Regione Siciliana – dott. Giuseppe Battaglia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani – dott. Gabriele Paci, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala – dott.ssa Maria Milia, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco – ing. Antonino Galfo, il Dirigente dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – dott. Francesco Trapani, il Dirigente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile – dott. Antonio Parrinello, unitamente ai rappresentanti delle Amministrazioni comunali e delle Forze dell’ordine e dell’82°Centro SAR.

Sono intervenuti con collegamento da remoto l’Assessore regionale del Territorio ed Ambiente on.le Giusi Savarino ed il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana dott.ssa Margherita Rizza, su delega del Presidente.

Il Prefetto, nell’introdurre gli interventi, ha evidenziato l’efficacia dell’attività di previsione, prevenzione e contrasto svolta da tutti gli enti coinvolti nella campagna AIB 2024 (15 maggio – 31 ottobre). Grazie alla sinergia delle autorità competenti, all’implementazione dei sistemi di videosorveglianza, all’attività di vigilanza e controllo del territorio e alla tempestiva circolarità delle informazioni si è registrato una diminuzione del numero degli incendi e della loro estensione rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, a fronte di una riduzione in termini numerici degli incendi, è stata registrata una dilatazione del lasso temporale interessato dal fenomeno: il primo incendio di ampie dimensioni si è verificato già i primi di marzo del 2024 a Castellammare del Golfo ed ha interessato una superficie di 100,000 ha di macchia mediterranea.

Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco ha esposto i dati della mappatura realizzata in collaborazione con l’Ispettorato Ripartimentale sulle attività svolte durante lo scorso anno 2024, divisi per ciascun Comune della provincia, evidenziando che il 60% degli incendi si verifica nel periodo della campagna AIB. I n.2.400 interventi effettuati dai Vigili del fuoco in provincia dimostrano che, sebbene l’estensione degli incendi registrati sia stata minore che in passato, permangono gli episodi incendiari, dolosi o colposi. L’istituzione di quattro nuovi presidi stagionali dei Vigili del fuoco ha consentito la riduzione dei tempi di intervento, contribuendo al successo della campagna AIB, come anche l’intensificazione del pattugliamento nelle giornate critiche. È stata ribadita, inoltre, l’importanza dei piani di protezione civile che devono contemplare anche le ipotesi di grave emergenza, la scarsità delle risorse disponibili e le strutture più sensibili.

Il Dirigente Generale del Corpo Forestale ha sottolineato il costante impegno del Corpo nell’attività di contrasto agli incendi, rappresentando la necessità di provvedere ad un costante monitoraggio del territorio ed alla manutenzione dei fondi agricoli per evitare l’accumulo di materiale combustibile che alimenti incendi difficilmente controllabili, in particolare nelle giornate caratterizzate da forte vento.

L’Assessore regionale territorio e ambiente ha sottolineato l’incisività della sinergia istituzionale di tutti i soggetti competenti per un’azione unitaria, anticipando gli sforzi dell’Assessorato per aumentare ulteriormente le ore dei forestali e per avviare un nuovo concorso che porterà all’assunzione di nuove unità e con addestramento effettuato dall’Arma dei Carabinieri, al fine di tutelare la biodiversità contro le minacce della criminalità.

I rappresentanti delle Procure di Trapani e Marsala hanno apprezzato l’efficacia del coordinamento e della sinergia istituzionale, evidenziando l’incremento dei procedimenti iscritti con individuazione e definizione delle responsabilità, grazie all’attività delle forze dell’ordine e alla prontezza di intervento.

Il Prefetto, in conclusione, ha sottolineato l’importanza degli strumenti amministrativi e, in particolare, dell’aggiornamento delle aree percorse dal fuoco, auspicando sempre la massima collaborazione tra tutte le componenti del sistema di protezione civile, a tutela del patrimonio naturalistico del territorio e della pubblica incolumità.