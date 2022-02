Soc. Canottieri Marsala: Yusei Castroni vince la prima tappa del Trofeo del Comitato

MARSALA – La nuova stagione agonistica comincia nel migliore dei modi per il settore vela della Società Canottieri Marsala. Yusei Castroni esce vittorioso dalla prima tappa del Trofeo del Comitato, che si è tenuta lo scorso fine settimana nelle acque del golfo di Sferracavallo. Si tratta di una regata zonale, organizzata dalla Settima Zona Fiv, […]

MARSALA – La nuova stagione agonistica comincia nel migliore dei modi per il settore vela della Società Canottieri Marsala. Yusei Castroni esce vittorioso dalla prima tappa del Trofeo del Comitato, che si è tenuta lo scorso fine settimana nelle acque del golfo di Sferracavallo. Si tratta di una regata zonale, organizzata dalla Settima Zona Fiv, riservata alla categoria Optimist, che ha visto la partecipazione di oltre cento imbarcazioni provenienti da tanti circoli della Sicilia. I ragazzi si sono sfidati in un campo di regata tipico delle nostre zone, caratterizzato da vento sostenuto, tanto sole e onde. La squadra Optimist della Canottieri, accompagnata dal coach Francesco Giacalone, ha fin da subito registrato buoni piazzamenti in classifica riuscendo ad ottenere ben due podi.

In particolare Yusei Castroni si è classificato al primo posto tra gli Juniores, mentre Giorgia Tumbarello ha chiuso seconda femminile e ottava in classifica generale. Infine, Erich Agate al 23esimo posto ed Elisea Di Bartolo al 62esimo.

I nostri atleti tornano a casa vincitori e sempre più motivati nell’affrontare la stagione agonistica 2022, dimostrando grande grinta, determinazione e voglia di mettersi in gioco. Il prossimo appuntamento con la vela sarà la regata internazionale “Carnival Race” di Crotone, un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di vela e una delle regate più importanti del panorama italiano.