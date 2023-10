Società Canottieri Marsala: Filippo Noto vince la Coppa Sicilia Optimist 2023

MARSALA – Trionfo della Società Canottieri Marsala, che conquista il Trofeo “Coppa Sicilia Optimist” 2023, grazie alla vittoria di Filippo Noto, giovanissimo campione della Società Canottieri Marsala.

La coppa Sicilia è il trofeo più ambito per la classe Optimist in Sicilia. La regata finale si è disputata a Catania e, dopo 18 prove svolte nell’arco della stagione agonistica, Filippo Noto, al suo primo anno nella categoria Juniores, è riuscito ad imporsi con un bel margine di distacco sugli avversari.

Dopo l’ultima vittoria di Massimo Attinà nel 2010, la Coppa Sicilia torna finalmente alla Società Canottieri Marsala; questa vittoria consentirà per il prossimo anno di svolgere la finale del campionato proprio nelle acque marsalesi. La regata infatti verrà organizzata dal circolo vincitore, quindi dalla Società Canottieri.

Ottime prestazioni anche per Giorgia Tumbarello, che ha guadagnato il podio con un meritato secondo posto assoluto e un primo posto femminile, e per Vittorio Lentini, che ha chiuso al quarto posto. Un grande successo per la vela marsalese, ottenuto grazie ai coach Mario Noto e Ignazio Vitaggio.