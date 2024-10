Sold out al cinema multisala Grillo di Via S. Giuseppe per l’anteprima dell’attesissimo film “Iddu” dei registi palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

MAZARA DEL VALLO – Sold out al cinema multisala Grillo di Mazara per l’anteprima del film “Iddu” dei registi palermitani Fabio Grassadonia e Antonio Piazza.

Il lungometraggio ha partecipato recentemente al Festival del Cinema di Venezia ottenendo diversi riconoscimenti dalla critica tra cui i premi Francesco Pasinetti assegnato dai giornalisti per il miglior film italiano proposto alla 81^ Mostra del Cinema di Venezia e il premio Fondazione Mimmo Rotella.

Il lavoro di Grassadonia e Piazza sarà nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal 10 Ottobre ma nel frattempo si è accesa un’aspra polemica nella città di Castelvetrano tra il gestore del cinema Marconi, Salvatore Vaccarino, e gli autori del film rei, secondo il Vaccarino, di aver descritto il padre ed altri componenti della famiglia in modo inappropriato e distorto. La trama del film è ispirata alla vita del boss Matteo Messina Denaro che si intreccia con la figura di Catello Palombo, un ex politico che instaura un rapporto molto stretto con il padre, a sua volta mafioso, di Matteo. Un’esistenza tormentata quella del boss costretto dalla latitanza e dall’ombra, sempre presente, del genitore, a vivere situazione paradossali e grottesche.

I registi, presenti all’anteprima mazarese, insieme all’attore protagonista Elio Germano stanno effettuando un tour dell’isola per promuovere il loro lavoro.

Stefano Caruso