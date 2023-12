Sorpresi a rubare in un negozio. Arrestati due stranieri irregolari

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato per furto due 23enni stranieri, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale, presunti responsabili di furto in danno di un’attività commerciale di via Fardella.

I militari dell’Arma sono stati chiamati a intervenire dal titolare dell’attività che denunciava di aver subito il furto di un paio di cuffie bluetooth. Grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza si giungeva alla individuazione dei due presunti autori che, dalla descrizione somatica e degli abiti indossati, venivano poco dopo rintracciati nei pressi di Piazza Vittorio Emanuele.

Sottoposti a perquisizione personale venivano trovati in possesso del materiale asportato (restituito al legittimo proprietario) e tradotti presso il carcere di Trapani in attesa dell’udienza di convalida.