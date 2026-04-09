Sorpreso a rubare in un supermercato nonostante i domiciliari

ALCAMO – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alcamo hanno arrestato in flagranza un soggetto 29enne originario e residente ad Alcamo per furto aggravato, evasione dai domiciliari e resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo, sorprendevano il 29enne alcamese, in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, mentre, rincorso da alcuni dipendenti, usciva frettolosamente da un supermercato di via Kennedy. L’uomo, fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di merce, presumibilmente poco prima asportata dall’attività commerciale, per un valore di alcune decine di euro.

Durante le operazioni di identificazione e perquisizione l’uomo, in evidente stato di ubriachezza, opponeva fattiva resistenza e minacciava i Carabinieri che lo traevano in arresto sanzionandolo, ai sensi dell’art. 688 c.p., anche per lo stato di ubriachezza manifesta in luogo pubblico e/o aperto al pubblico.

All’esito dell’udienza di convalida il 29enne è stato tradotto presso il carcere di Trapani a seguito dell’aggravamento della pena.