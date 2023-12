Sorpreso con 60 grammi di cocaina negli slip. Arrestato 29enne

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un 29enne di Marsala, gravato da pregiudizi di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo sarebbe stato notato dai militari in atteggiamento sospetto e guardingo per le vie del centro storico e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un sacchetto in plastica contenente circa 60 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, nascosta all’interno degli slip.

Tratto in arresto, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala e l’obbligo di presentazione alla P.G.