TRAPANI – Con separati provvedimenti adottati in data odierna è stata dichiarata dal Prefetto di Trapani, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 31.12.2012 n. 235, la sospensione ope legis del Presidente del Consiglio Comunale di Trapani Bianco Anna Lisa e del Consigliere Comunale di Mazara del Vallo Iacono Fullone Giovanni.

I provvedimenti sono stati disposti a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare n. R.G.G.I.P. n.1146/2021 – R.G.N.R. n.3618/2020 adottata in data 28/11/2023 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trapani, con la quale è stata disposta l’applicazione nei confronti dei predetti della misura coercitiva degli arresti domiciliari.