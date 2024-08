Spaccio di stupefacenti. In manette due giovani

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia hanno arrestato due giovani (un 23enne e un 29enne) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, impegnati nell’espletamento di un posto di blocco, hanno intimato l’ALT all’autovettura con a bordo i due soggetti che sono sembrati da subito molto agitati e nervosi. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare i Carabinieri hanno rinvenuto, ben occultati all’interno dell’auto, quasi 200 gr. tra hashish e marijuana, 5 grammi di cocaina, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e quasi 1500 euro di denaro contante in banconote di piccolo taglio, tutto posto sotto sequestro.

A seguito dell’arresto e dell’udienza di convalida è stata disposta per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.