Spaccio di stupefacenti. In manette un 23enne

PANTELLERIA – I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane incensurato nato a Milano ma residente sull’isola classe 99.

Il giovane è stato notato da un militare dell’Arma, libero dal servizio, in pieno centro, in tarda serata mentre si appartava guardingo con un altro soggetto, conosciuto dal Carabiniere, scambiandosi velocemente qualcosa.

Chiesto l’ausilio della pattuglia impiegata nel controllo del territorio il militare sottoponeva a perquisizione domiciliare il sospettato trovandolo in possesso di un involucro termosaldato contenente 120 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, un involucro termosaldato contenente 110 grammi circa sostanza stupefacente tipo marijuana, 32 grammi circa di sostanza da taglio tipo mannite oltre a bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento di dosi.

Il 23enne è stato tratto in arresto dai Carabinieri che hanno sottoposto a sequestro l’intero quantitativo di sostanza stupefacente.

A seguito dell’udienza di convalida veniva applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.