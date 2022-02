“Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere”

MARSALA – Presso i locali della Procura della Repubblica di Marsala, ubicati a Marsala in Via del Fante n. 50/a, è operativo, dal 15 Gennaio 2020, lo “Sportello Antiviolenza”, gestito da volontarie dell’ Associazione “Casa di Venere”, dedicato all’accoglienza, all’ascolto e all’assistenza in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza […]

MARSALA – Presso i locali della Procura della Repubblica di Marsala, ubicati a Marsala in Via del Fante n. 50/a, è operativo, dal 15 Gennaio 2020, lo “Sportello Antiviolenza”, gestito da volontarie dell’ Associazione “Casa di Venere”, dedicato all’accoglienza, all’ascolto e all’assistenza in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere.

L’utenza può rivolgersi al citato personale, anche nel completo anonimato, per ricevere informazioni e assistenza.

Lo “Sportello Antiviolenza”, gestito da volontarie tra cui avvocate-psicologhe-counselor, offre sul territorio un servizio gratuito distribuito settimanalmente nei seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì dalle 09:00 alle ore 11:00

Giovedì dalle 09:00 alle ore 11:00

E’ possibile contattare le operatrici per un consulto telefonico al NUMERO VERDE gratuito 800300006, raggiungibile 24h su 24h.