Stasera sarà presentato lo spettacolo “Le donne di Lisistrata per la pace”

PARTANNA – Una serata all’insegna del divertimento e della riflessione quella di questa sera (2 agosto) alle ore 21 alla corte esterna del Castello Grifeo a Partanna. Sarà presentato lo spettacolo “Le donne di Lisistrata per la pace” una esperienza laboratoriale proposta dall’associazione Palma Vitae con la regia di Giovanni Carta e Luana Rondinelli, che ne ha curato anche i testi. La serata apre il cartellone degli spettacoli estivi con il patrocinio del Comune.

“Non potevamo iniziare meglio la nostra rassegna se non con un messaggio di pace contro tutti gli orrori della guerra e delle discriminazioni”, dichiarano il sindaco Nicolò Catania e l’assessore alla cultura Noemi Maggio, attenti e sensibili a tutte le attività sociali e in collaborazione con l’associazione Palma Vitae che sul territorio porta avanti un servizio di ascolto antiviolenza.

“Il nostro è un progetto sociale – dice Giusy Agueli, presidente dell’associazione – abbiamo condotto una riflessione insieme ad un gruppo di amanti del teatro su tematiche importanti quali il rispetto, la libertà, la violenza di genere, la pace, grazie a un testo ispirato alla commedia di Aristofane coordinati dalla regista e drammaturga Luana Rondinelli. Il risultato è un adattamento ai giorni nostri, cercando di individuare tutto ciò che è “guerra” nella nostra vita, con il tentativo di condividere con il pubblico una possibile soluzione”.

Alla fine ci sarà un cameo dell’attrice Luana Rondinelli che darà voce alle parole di Serena Sciuto che aveva partecipato a questo laboratorio svoltosi qualche anno fa.