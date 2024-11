Stato di rendicontazione dei progetti PNRR Comuni di Favignana e San Vito lo Capo

TRAPANI – Ieri mattina (13 novembre) presso la Prefettura e in videoconferenza si è riunita la locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento procedurale e di rendicontazione sulla piattaforma ReGis dei Comuni di Favignana e San Vito lo Capo.

Alla riunione convocata dal Prefetto Daniela Lupo e coordinata dal viceprefetto aggiunto, hanno partecipato il rappresentante della Regione Siciliana, il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani, e i rappresentanti dei Comuni di San Vito lo Capo e Favignana.

Nel corso della seduta, è stato fornito supporto per le necessarie integrazioni documentali ai fini dell’erogazione dei finanziamenti, ed è stata ribadita l’importanza della corretta implementazione dei dati sulla piattaforma ReGis, al fine di evitare la revoca dei contributi riconosciuti.

Al termine dell’incontro, la cabina di regia, ha invitato i Comuni di Favignana e San Vito lo Capo a partecipare all’incontro che si terrà presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani il prossimo 18 novembre, al fine di superare le criticità evidenziate e consentire il corretto allineamento procedurale e contabile sulla piattaforma ReGis.