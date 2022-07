PARTANNA – Nelle giornate dell’11- 12-13 Luglio in Piazza Falcone- Borsellino, si è svolto, per la prima volta a Partanna, il torneo calcistico “Street Soccer in Gabbia” . Si tratta di una struttura modulare che riproduce un campo da calcio di dimensioni ridotte, dove la presenza di barriere impedisce l’uscita del pallone dal campo di […]