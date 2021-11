Stretta sui controlli per il weekend di Ognissanti. 6 denunciati dai carabinieri

MARSALA – Weekend impegnativo quello appena trascorso per gli uomini e le donne dell’Arma della Compagnia di Marsala. Durante le ore serali e notturne sono stati svariati i servizi organizzati volti al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, della movida violenta, e dei reati in genere.

Con il fondamentale supporto del personale della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Sicilia, gli operanti hanno denunciato 6 persone.

Durante i controlli alla circolazione stradale, eseguiti dalle svariate pattuglie dislocate nei punti nevralgici della cittadina, i Carabinieri hanno denunciato 3 persone, due (uno romeno e uno marsalese) perché a seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico di cm. 20 e 14, una terza persona di Marsala invece perché sorpreso alla guida della propria autovettura senza la patente di guida in quanto revocata tempo prima.

Un pregiudicato marsalese classe 73, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, deferito all’A.G. in quanto non veniva trovato presso il proprio domicilio ma rintracciato poco dopo per strada.

Infine sono caduti nella rete dei controlli dei Carabinieri un romeno classe 95 il quale a seguito di controllo di Polizia veniva trovato sprovvisto di documenti di riconoscimento e un marsalese classe 92 poiché, a seguito di controllo alla circolazione stradale veniva sorpreso alla guida di un’autovettura con tasso alcolemico superiore alla soglia di rilevanza penale misurato con etilometro in dotazione.

Medesimo contesto operativo venivano segnalati alla Prefettura di Trapani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 10 soggetti, con relativo sequestro di gr. 7 di sostanze stupefacenti di varie tipologie, ed elevate svariate contravvenzioni per violazioni al codice della strada.