Successo della Festa del Pane e della Pasta al Cibus di Parma

MAZARA DEL VALLO – Bilancio più che positivo alla fiera del Cibus internazionale dell’agroalimentare svoltasi a Parma food Valley in rappresentanza degli organizzatori della Festa del Pane e della Pasta che si svolgerà a Borgata Costiera di Mazara dal 7 al 9 Agosto 2022. Tanti gli apprezzamenti da parte delle aziende presenti alla fiera internazionale tra cui il pastificio Primeluci dei fratelli Gallo ed il Pastificio Poiatti che hanno rappresentato Mazara e che sponsorizzeranno ancora una volta la manifestazione giunta alla sua quinta edizione. Oltre agli sponsor storici altre aziende siciliane (e no) hanno speso parole di apprezzamento nei confronti della Festa del Pane e della Pasta, nata per celebrare le eccellenze del nostro territorio e per far conoscere fuori dai confini territoriali le bellezze artistiche e paesaggistiche di cui Mazara dispone. Prima fra tutte la splendida location in cui la manifestazione si svolge: la storica Borgata Costiera che per l’occasione si vestirà a festa e si animerà con mostre, spettacoli degustazioni di prodotti tipici legati alla sua storia alla sua economia e alla sua vocazione di città multietnica e multiculturale. La Festa del Pane e della pasta è diventata negli anni mèta di migliaia di turisti e visitatori che si riversano nei vicoli e nelle piazzette della Borgata per degustare le eccellenze del territorio e si trasforma in una vetrina per le aziende che ne prendono parte. Quest’anno saranno tante le novità che animeranno e arricchiranno lo storico evento e che coloreranno a festa la piccola Borgata che ospiterà diverse delle aziende incontrate alla fiera internazionale di Parma che hanno deciso di partecipare tra cui: il Molino Naldoni e Molino San Francesco, il Re Filetto, fratelli Contorno. “Ma non finisce qui, infatti ci saranno tante altre sorprese”, evidenzia il politico mazarese Francesco Foggia.