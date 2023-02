Successo delle sfilate di carnevale di giovedì e sabato scorsi

PARTANNA – Una grande festa che ha coinvolto la città, rivissuta a Partanna dopo anni di assenza, anche a causa della pandemia, che ha coinvolto adulti e bambini per il Carnevale 2023. L’iniziativa, organizzata dall’I.C. “Rita Levi-Montalcini”, con il patrocinio del Comune di Partanna e la partecipazione dell’I.I.S.S “F. D’Aguirre – D. Alighieri”, si è svolta giovedì pomeriggio e sabato mattina (18 febbraio) con il titolo simbolico di “SICILIANDO PI LI STRATI DI PARTANNA”, per far rivivere le vecchie tradizioni popolari carnevalesche. Durante la sfilata si sono esibiti tamburinari, trampolieri, artisti di strada; la manifestazione si è conclusa in piazza con canti, balli e tanto divertimento per la cittadinanza.

Nel pomeriggio del 16 febbraio la sfilata per le vie del paese si è snodata dalle ore 16 alle ore 20 circa secondo il seguente percorso: via Trieste, via Palermo, via Libertà, corso Vittorio Emanuele e arrivo in piazza Falcone-Borsellino, mentre sabato ha preso il via dalle ore 9 e si è protratta fino alle ore 12,30 circa secondo lo stesso percorso.

“E’ stato davvero un grande momento di gioia e di festa – ha detto dal palco il sindaco, Nicolò Catania – giornate di sorrisi e divertimento grazie all’iniziativa realizzata con la scuola, con il ritorno della tradizione e quel senso di comunità che ritroviamo in piena allegria. La città ha partecipato con entusiasmo e grande creatività. Grazie a tutti”.

“Una festa che è andata oltre le aspettative – dice la Dirigente Scolastica, Francesca Maria Accardo – organizzata per recuperare le tradizioni del Carnevale di un tempo, che nel contesto paesano si erano perse, e che ha mostrato una Partanna partecipe, divertita e piena di voglia di fare. Un grande momento di socialità, soprattutto per i ragazzi, assieme a tutta la popolazione”.