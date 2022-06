Successo per la Festa dell’amicizia con l’Unitalsi

PARTANNA – “Siamo lieti di aver ospitato a Partanna una giornata così importante e partecipata come la Festa dell’Amicizia, che si è svolta ieri (5 giugno), e che ha dimostrato quanto la nostra sia una comunità inclusiva e accogliente. Un ringraziamento va alla presidente Giovanna Maria Ciolino, e a tutte le socie Unitalsi, che hanno curato l’organizzazione dell’evento”. Lo dice il sindaco, Nicolò Catania, in merito alla giornata per eccellenza dell’amicizia e fraternità unitalsiana, che si è svolta con l’intervento degli appartenenti a tutte le diocesi della Sicilia Occidentale, L’arrivo e l’accoglienza di tutte le sottosezioni Unitalsi della Sicilia Occidentale si sono registrati al Castello Grifeo, con la successiva visita al Museo Regionale di Preistoria del Belice, e la Santa Messa in Chiesa Madre del SS. Salvatore di Partanna. Dopo un periodo di fermo forzato la città ha ospitato un evento di particolare valore emotivo, proseguito con la marcia della pace verso piazza Falcone Borsellino, dove si sono svolti il pranzo e la festa, allietata da musica dal vivo, giochi e tante sorprese.