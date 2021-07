“Sviluppo del Sud verso il Mediterraneo”. Giovedì tavola rotonda on line e in presenza

ROMA – L’Università degli Studi eCampus propone giovedì 8 luglio 2021, dalle ore 10 alle ore 13, la tavola rotonda online ed in presenza “Sviluppo del Sud verso il Mediterraneo”. La proiezione mediterranea dell’Italia – anche in relazione allo sviluppo del Sud – è tema di grande attualità politica ed economica. La tavola rotonda organizzata […]

ROMA – L’Università degli Studi eCampus propone giovedì 8 luglio 2021, dalle ore 10 alle ore 13, la tavola rotonda online ed in presenza “Sviluppo del Sud verso il Mediterraneo”.

La proiezione mediterranea dell’Italia – anche in relazione allo sviluppo del Sud – è tema di grande attualità politica ed economica. La tavola rotonda organizzata dall’Università eCampus affronterà la questione nel suo complesso, con interlocutori tecnici ed istituzionali che faranno il punto su prospettive socioeconomiche, tematiche urbanistico-territoriali, studi geologici e sismici, aspetti trasportistici e progettuali.

“L’università eCampus – sostiene il Rettore Enzo Siviero – intende con questa iniziativa, oltre che affrontare un tema cruciale per lo sviluppo ed il futuro del nostro Paese, offrire una informazione mirata ai nostri 45.000 studenti sparsi in tutta Italia. Riteniamo infatti che il ruolo di un Ateneo come il nostro sia quello di comunicare a tutto campo e senza preconcetti ideologici quanto sia importante per l’Italia e per l’Europa una proiezione effettiva del Sud verso il Mediterraneo e l’intero continente africano, anche come future prospettive per i nostri giovani”.

La tavola rotonda, oltre ai saluti di apertura dei Presidenti di alcuni degli Ordini Nazionali coinvolti – Armando Zambrano (Ingegneri), Francesco Miceli (Architetti), Francesco Violo (Geologi), Maurizio Savoncelli (Geometri), vedrà i contributi di Adriano Giannola, Presidente Svimez – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, Giovanni Mollica, ingegnere, libero professionista di Messina, Francesca Moraci, professore ordinario di Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Alberto Prestininzi, professore ordinario di rischi geologici presso l’Università La Sapienza di Roma, Fabio Brancaleoni, professore ordinario di Scienza delle Costruzioni, in quiescenza.

Conclusioni di Enzo Siviero, Rettore Università eCampus.

*Per partecipare in presenza o per ricevere il link al collegamento, inviare una mail a centrostudi@uniecampus.it