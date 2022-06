MARSALA – L’Assessore alla Cultura del Comune di Partanna, Noemi Maggio, su delega del sindaco Nicolò Catania, ha preso parte nelle scorse settimane alla Tavola rotonda sui festival e le rassegne letterarie della provincia di Trapani, organizzata a Marsala nell’ambito della VI Edizione del festival letterario “38° Parallelo – Tra libri e cantine”, alla Biblioteca sociale Otium. Un importante momento di incontro in cui è stata delineata la mappa degli eventi culturali della provincia che nel corso dell’estate rappresenteranno un’offerta variegata per residenti, turisti e visitatori. La Città di Partanna, già aderente al Patto intercomunale per la lettura della Valle del Belice, è particolarmente impegnata sul fronte della valorizzazione culturale che fa seguito anche al “Patto intercomunale per la lettura” e al circuito “Città che legge”, oltre a vantare la prima biblioteca on line della provincia di Trapani, la cui raccolta di volumi, giornali e audio aderisce a MediaLibraryOnLine (Mlol), la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale, accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

Intanto è pronto il cartellone del tradizionale evento letterario estivo “Letture nel Chiostro”, che si svolgerà come ogni anno, ormai da tre edizioni, all’ex Monastero delle Benedettine e che prenderà il via il 4 agosto per concludersi il 16 settembre. La manifestazione, realizzata, tra gli altri, in collaborazione con il Saliber Fest di Salemi, ospiterà autori di chiara fama quali Nadia Terranova, Francesco Bozzi, Agata Bazzi, e ancora Elvira Seminara e Luciano Ricifari. Appuntamenti di qualità che come sempre offriranno spunti di riflessione e condivisione grazie al comune denominatore dell’amore per la lettura. “Siamo pronti per una stagione estiva ricca di cultura – dicono il sindaco, Nicolò Catania e l’assessore Maggio – . Siamo stati presenti alla Tavola rotonda perché la nostra è una realtà ormai consolidata e con spettatori fidelizzati, in un clima di relax ma anche di impegno ed esempio, con occasioni di confronto, per le giovani generazioni”.