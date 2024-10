Teatro e Musica al Palacongressi di Agrigento. Presentato il nuovo cartellone, al via dal 23 novembre

AGRIGENTO – Rocco Papaleo è un podestà traffichino, Nancy Brilli cerca di salvare beni e status sociale, Vanessa Gravina si cala in un dramma giudiziario, torna in scena Camilleri e ha lo sguardo di Edoardo Siravo, e Pirandello va a suon di rap; quando Aladin sfrega la lampada, escono le canzoni dei Pooh e il genio ha il piglio di Max Laudadio; Ambra Angiolini ha fortemente voluto portare in scena la ribellione di Franca Viola (e c’è riuscita), Grease, tutto giubbotti di pelle, capelli cotonati e brillantina. L’attesa produzione è una nuova messinscena di Empedocle di Filippo Portera che torna in scena dopo vent’anni, affidato al direttore artistico Gaetano Aronica. Inoltre, un ciclo di concerti jazz gratuiti di cui presto verranno annunciati i protagonisti. Le date sono già fissate, quindi il 15, 22 e 29 novembre e il 6, 13 e 20 a dicembre.

La prevendita delle rappresentazioni prenderà il via il 23 novembre con un family show amatissimo da tutti, grandi e piccini, che ha una sua storia a parte: è stato infatti uno dei lavori di Stefano D’Orazio, dodici anni fa, e i suoi “fratelli” in musica, i Pooh, lo hanno cucito sulle loro canzoni. Aladin volerà ancora una volta sul suo tappeto fatato, sfregherà la lampada e il Genio esaudirà i suoi tre desideri: ma Stefano D’Orazio ha veramente riscritto la fiaba che sarà tutta da scoprire. Il ladruncolo innamorato della principessa Jasmine (Angela Ranica) è interpretato da Eugenio Grandi, mentre il genio (ovviamente sopra le righe) sarà Max Laudadio, la regia è di Luca Cattaneo.

Questo il programma di RIFLESSI CULTURALI

23 novembre

ALADIN

Musical di Stefano D’Orazio dalle Mille e una notte

regia di Luca Cattaneo

con Max Laudadio

musiche dei Pooh

30 novembre

EMPEDOCLE

Opera musicale di Filippo Portera

con Gaetano Aronica

produzione Palacongressi

19 dicembre

TESTIMONE D’ACCUSA

di Agatha Christie

traduzione e adattamento di Edoardo Erba

regia di Geppy Gleijeses

con Vanessa Gravina, Giulio Corso, Paolo Triestino.

Concerti jazz

15 – 22- 29 novembre

6 – 13 – 20 dicembre

18 gennaio

GREASE

musical

regia di Saverio Marconi

per la Compagnia della Rancia

2 febbraio

OLIVA DENARO

adattamento di Giorgio Gallione e Ambra Angiolini

dal romanzo di Viola Ardone

regia di Giorgio Gallione

con Ambra Angiolini.

11 febbraio

IL FU MATTIA PASCAL

di Luigi Pirandello

regia di Giorgio Marchesi e Simonetta Soldier

con Giorgio Marchesi

musiche dal vivo di Raffaele Toninelli.

6 marzo

L’ISPETTORE GENERALE

di Nikolaj Gogol

adattamento e regia di Leo Muscato

con Rocco Papaleo

29 marzo

IL BIRRAIO DI PRESTON

di Andrea Camilleri

adattamento di Andrea Camilleri e Giuseppe Dipasquale

regia di Giuseppe Dipasquale

con Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi.

10 aprile

L’EBREO

di Gianni Clementi

regia di Pierluigi Iorio

con Nancy Brilli.

Maggio

Musical di Savatteri produzioni per le scuole

Prevendita su www.agrigentoticket.it

Info ai numeri 328.1080801 e 092225019