Termini Imerese, si parla di antichi percorsi viari sui Nebrodi al Corso di Archeologia promosso da BCsicilia

TERMINI IMERESE – Si terrà domani sabato 2 novembre 2024 alle ore 16,30 la quinta lezione del Corso di Archeologia: Topografia e viabilità nelle terre antiche di Sicilia, promosso da BCsicilia, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo, il Parco Archeologico Imera, Solunto, Iato, la Parrocchia San Nicola di Bari e l’Università Popolare di Termini Imerese. Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, è prevista la conferenza dal titolo “Serra serra: percorsi viari sui Nebrodi tra antichità ed età moderna” che sarà tenuta da Francesco Saverio Modica, Dottorando in Topografia Antica, dell’Università degli Studi di Palermo. E’ possibile seguire la lezione in presenza presso la Chiesa del Monte in Via Mazzini a Termini Imerese oppure in Live streaming.

Il Corso prevede 10 lezioni e 5 visite guidate.