The Best Pizza Chef 2023: La pizzeria Sitari ad Agrigento entra nei 100 migliori pizzaioli del mondo

AGRIGENTO – Nel mondo delle classifiche sulle pizzerie, Sitari di Agrigento si posiziona all’87mo posto su 100 nella nuova classifica “The Best Pizza Chef 2023”.

I proprietari Filippo e Giorgio Sorce hanno dichiarato: “Questa mattina al nostro risveglio abbiamo scoperto questa stupenda notizia, The Best Pizza ci ha inserito nella loro classifica, tra i migliori pizzaioli al mondo: le nostre fatiche e i nostri sogni prendono forma, un cerchio che unisce tutto il mondo, nella parola più buona è golosa, PIZZA.

Dedichiamo questo premio ai nostri genitori, loro da sempre ci hanno insegnato che senza lo studio e la dedizione non si arriva da nessuna parte e ci hanno insegnato l’arte dell’accoglienza tutta siciliana. Se vi capita di passare da noi li troverete in sala ad accogliervi e a darvi i migliori consigli sul menù”.

È Agrigento, con la caratteristica Valle dei Templi, ad ospitare il celebre locale a conduzione familiare.

Un palcoscenico adatto allo spettacolo che Sitari ogni giorno mette in atto.

Nata dall’idea di quattro ragazzi, Giorgio, Filippo, Alberto e Giorgio Sorce (rispettivamente di 28, 27,19 e 21 anni) l’esperienza Sitari, offre, non solo prodotti di qualità e del territorio siciliano, ma anche uno sguardo alla tradizione aspirando comunque all’innovazione.