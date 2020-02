TORTA DI CAROTE CON CREMA FROSTING

a cura di Ina Venezia

Ingredienti per la torta di carote: 200 g di farina 00,150 g di farina di mandorle, 300 g di carote, 3 uova, 200 g di zucchero, 1 arancia, 170 g di olio, 1 bustina di lievito, un pizzico di sale, zucchero a velo.

Ingredienti per la crema frosting: 225 g di formaggio spalmabile tipo philadelphia, 75 g di burro, 100 g di zucchero a velo.

Lavate le carote e eliminate la pelle con un pelapatate. Grattugiatele finemente o tritatele con tritatutto e aggiungete l’olio. Sbattete le uova in un contenitore con lo zucchero finché il composto non si gonfierà e diventerà chiaro. Versate le carote tritate con l’olio nelle uova e unite poco alla volta la farina 00 (precedentemente setacciata), la farina di mandorle e un pizzico di sale. Aggiungete la scorza dell’arancia grattugiata e il succo dell’arancia. Per ultimo miscelate all’impasto il lievito. Versate l’impasto in una tortiera imburrata e spolverata con un velo di farina. Infornate a 180 gradi per circa 40 minuti. Se la torta dovesse colorare troppo prima del tempo, abbassate la temperatura. Risulterà cotta quando vedrete i bordi staccarsi dalla tortiera. Mentre la torta è nel forno preparate la crema. Lavorate il burro ammorbidito a temperatura ambiente (non bisogna farlo sciogliere) e lo zucchero con due forchette o una frusta a mano. Unite il formaggio spalmabile continuando a lavorare per qualche minuto. Con la crema frosting potete farcire la torta, quando questa si sarà raffreddata (come in foto), e decorare con zucchero a velo, oppure usare la crema per decorare la parte superiore della torta o ancora conservarla in frigo e servirla a parte al momento di degustare la torta, lavorandola per qualche minuto se si fosse leggermente indurita.