“Touch”: un’installazione multisensoriale al Museo San Rocco di Trapani

TRAPANI – In occasione del decimo anniversario del Museo San Rocco di Trapani, domani, sabato 23 novembre, alle ore 20:30 verrà presentata “Touch“, l’innovativa installazione dell’artista israeliano Avi Albers Ben Chamo.

L’evento, che nasce dalla collaborazione tra il Goethe-Institut Italien, l’ICIT Trapani e MeMa (Mediterranean Music Association), è un’esperienza artistica rivoluzionaria che sfida le convenzioni tradizionali della fruizione dell’arte.

L’installazione rompe la barriera invisibile che separa lo spettatore dall’opera d’arte. Come spiega l’artista: “Volevo creare uno spazio dove toccare diventa la lingua dell’anima, dove non si ha bisogno di parole, dove le emozioni parlano in modo forte.” Un modo di sperimentare l’arte attraverso il tatto, trasformando il gesto in un nuovo linguaggio espressivo.

La serata si aprirà con gli interventi di Marion Weerning, Presidente dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco di Trapani, seguiti dall’artista Avi Albers Ben Chamo, dalla psicoterapeuta Claudia Schönfelder e dal Direttore del Museo San Rocco, Liborio Palmeri.

Si proseguirà con una live performance diretta da Betty Lo Sciuto che vedrà protagonisti Sara Bonsorte alla danza, Evaristo Casonato all’oboe, Rosalia Catalano al flauto e Nino Pianelli al contrabbasso.

L’appuntamento è presso il Museo San Rocco (Sala dell’Abbraccio), in Via Turretta 12 a Trapani. Per informazioni: tel. +39 379 270 5571.