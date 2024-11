Tra-Ma-Re 2024, progetto artistico per la promozione del rispetto ambientale e territoriale

TERRASINI – Tra-Ma-Re è una manifestazione a ingresso gratuito legata al rispetto dell’ambiente e alla cultura del mare, organizzata e promossa dall’Associazione What’s Art e Kokalo Group, che si svolge dal 14 al 16 novembre a Terrasini, presso il Museo Regionale interdisciplinare Palazzo D’Aumale, con apertura alle ore 17.00 e chiusura alle ore 20.00.

Programma Tramare 2024

Palazzo d’Aumale Museo Regionale di Terrasini

Ingresso gratuito

14 – 15 – 16 novembre 2024

Installazioni artistiche con le opere delle artiste Antonella Cirrito ed Emanuela “Re” Ravidà. Esposizione di arte contemporanea a cura degli artisti dell’Associazione What’s art e Kokalo Group: Pippo Buscemi, Simonetta Genova, Daniela Marcianò, Daniela Pisciotta, Tommaso Salemi, Antonino Sancarlo.

14 novembre 2024

16:30 Apertura mostra

17:00 Vernissage

Presentazione del progetto TRA-MA-RE e delle installazioni artistiche;

17:45 Residenza d’artista: Performance di arte in movimento “L’Ammonide” a cura di Daniela Pisciotta;

Performance di danza a cura delle “ASD Studio di danza 21” di Viviana Buzzotta;

18:30 Proiezione di “Docu-film” all’interno della sala “Daninlo Dolci”

19:00 Monologo sul mare “La bellezza del mare e del suo universo sommerso” a cura di Fabrizio Giotti.

15 novembre 2024

17:00 Apertura mostra

17:30 Residenza d’Artista: performance di arte in movimento “L’Ammonide” a cura di Daniela Pisciotta;

16 novembre 2024

17:00 Apertura mostra

17:30 Finissage performance di arte in movimento “L’Ammonide” a cura di Daniela Pisciotta; 18:00 Monologo sul mare “La bellezza del mare e del suo universo sommerso” a cura di Fabrizio Giotti;

18:15 Concerto di musica “Nuar” a cura degli Sphyral

19:45 Chiusura evento.