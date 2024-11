Trapani Shark ancora imbattuta in trasferta 

TRIESTE – Neanche un’ottima Trieste riesce a fermare la compagine Trapanese. Al termine di una bellissima partita, gli Shark ottengono la terza vittoria consecutiva che permette ai trapanesi di rimanere a soli 4 punti da Trento, capolista imbattuta del campionato.

Risultato finale di 98 a 93 per Trapani che ha dovuto sfoderare una prestazione di alto livello per avere la meglio sulla squadra triestina. Repeša e il suo vice Diana hanno ruotato in maniera ottimale tutto il roster (ad eccezione di Mollura e Pullazi) esaltando le capacità offensive degli Shark, non nuovi nello sfiorare i cento punti nella singola gara. Anche nei momenti più difficili del match il trio americano, Robinson-Galloway-Notae, è sembrato in grado di poter segnare da ogni parte del campo e contro ogni marcatura. Se proprio si deve trovare una nota negativa sono stati troppi i rimbalzi offensivi concessi agli avversari, che hanno permesso a Trieste di rientrare in gara nell’ultimo quarto, e l’infortunio occorso a Petrucelli che probabilmente rimarrà ai box per circa un mese.

Al netto di questo gli Shark stanno dimostrando di essere una formazione che lotterà per le prime posizioni. Il roster allestito dal DS Valeriano D’Orta sembra completo, profondo e con un potenziale offensivo che poche squadre possono permettersi. Partita con uno scetticismo generalizzato, più che altro rivolto al vulcanico presidente Antonini, il Trapani Shark ha fatto ricredere anche quelli che pensavano che il salto nella massima serie sarebbe stato più faticoso. Ovviamente siamo solo all’inizio del campionato, ma il percorso intrapreso dalla compagine granata lascia intravedere un futuro più che roseo.

Alessandro Baroli