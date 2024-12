Trapani Shark: Vittoria all’overtime contro Cremona

TRAPANI – C’è voluto un supplementare per il Trapani Shark, questa volta, per conquistare la settima vittoria in campionato.

Una partita difficile per Trapani che ha tirato con percentuali bassissime per buona parte dell’incontro, salvo svegliarsi nel finale del match dove, una volta raggiunto il tempo supplementare, ha regolato una Cremona che a discapito della penultima posizione in classifica si è dimostrata indomita.

Forse, paradossalmente, il discutibile allontanamento del presidente Antonini da parte della terna arbitrale (reo di aver oltrepassato il confine del parterre) ha risvegliato l’animo dei Trapanesi che hanno riacciuffato la partita per poi chiudere la pratica nel tempo supplementare con il punteggio finale di 79 a 73, grazie soprattutto alla grinta di Alibegovic e ai punti di Galloway e Robinson.

Justin Robinson che, prima del match, ha ricevuto dal presidente Antonini il premio come MVP (miglior giocatore) di Novembre assegnato dalla Legabasket serie A.

Ora il Trapani Shark raggiunge il secondo posto in classifica, in coabitazione con Bologna e Brescia. Prossimo appuntamento sabato 7 Dicembre, trasferta in terra toscana, dove alle 20:45 sarà di scena nella gara contro l’Estra Pistoia.

Alessandro Baroli