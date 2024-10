Trasferta con grande successo per l’associazione sportiva Macadam Atletica Belice

ENNA – In occasione delle gare di livello regionale, il team allenato dal coach Ignazio Profera, si aggiudica tre primi posti, con la doppietta di Francesco Biondo nei 50 metri con il tempo di 7,73 e nel salto in lungo con 3,83 m. (record personale in entrambe le gare), il terzo trionfo appartiene a Riccardo Pisciotta, primo negli 80 metri e personale migliorato anche per lui. Le ottime prestazioni degli atleti belicini si fregiano, anche, del secondo posto di Anita Clemenza nel salto in lungo femminile e del quarto posto di Fabrizio Teri negli.80 metri. Il gruppo dei 25 ragazzi, sotto l’egida dell’esperto coach Profera, cresce giorno dopo giorno ottenendo credibilità e gratificazioni sportive di tutto rispetto.

Stefano Caruso