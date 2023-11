SALEMI – Tre giovanissimi atleti della società ASD podistica di Salemi vincono il campionato provinciale nelle loro rispettive categorie: Francesco Biondo, della categoria esordienti di 8 anni ha vinto in 4 specialità (salto in lungo, 40 metri con ostacoli, 50 m. e 200 m.), l’atleta (che è di Partanna), inoltre, si è classificato primo ai campionati della provincia di Palermo nella specialità dei 50 metri dove ha realizzato un ottimo tempo 8.09; Anita Clemenza, categoria ragazze, è stata decorata nel salto in lungo, 60 m. con ostacoli e 60 metri; Mattia Seidita, categoria ragazzi, ha raggiunto il primo posto nel salto in lungo.

Abbiamo chiesto al preparatore atletico, Ignazio Profera, quando è iniziata la sua collaborazione con la società sportiva salemitana e quanti sono i ragazzi coinvolti nel progetto atletico.

“Dal 1 gennaio 2023 – ha risposto – abbiamo iniziato un percorso sperimentale con la società ASD podistica di Salemi nella costituzione e avviamento di un settore giovanile che io sono riuscito a formare, composto da 14 ragazzi.

Il campionato provinciale FIDAL di Trapani si disputa in 6 gare nel corso dell’anno, l’ultima il 18 ottobre, per cui è stato stilato un elenco con tutti i campioni a seconda dei risultati conseguiti nel corso delle suddette 6 gare.

Francesco Biondo, cat. esordienti di 8 anni ha vinto in 4 specialità: salto in lungo, 40 m. con ostacoli, 50 m. e 200 m.;

Anita Clemenza cat. Ragazze ha vinto nel salto in lungo, nei 60 m. con ostacoli e nei 60 m.;

Mattia Seidita cat. ragazzi, ha vinto nel salto in lungo. Già in passato ho portato giovani (Giuseppe Gennaro) a vice campione regionale junior sui 400 m. con il CUS PALERMO. Per me è una grandissima soddisfazione raggiungere questi risultati e sono contento per i premiati e per i genitori che hanno collaborato, ma soprattutto per il gruppo di ragazzi che si allenano assieme e che hanno molto contribuito ai risultati ottenuti: pertanto il merito va a tutto il gruppo, che, oltre ai tre citati campioni è formato da Riccardo Pisciotta, Gabriele Milano, Stefano Casesi, Sara Varvaro, Nicole Di Stefano, Sofia Barone, Federico Maniscalco, Raffaele Broglio, Laura Biondo, Sofia Adamo e Nina Bagarella. La nostra speranza è che questo gruppo di meravigliosi ragazzi possa incrementarsi ulteriormente con nuove adesioni”.