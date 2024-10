Tutela minori, servizio presentato ad assemblea azione cattolica

MAZARA DEL VALLO – Il Servizio diocesano tutela minori è stato presentato durante l’ultima assemblea ordinaria diocesana dell’Azione cattolica della Diocesi, presieduta da Enza Luppino. L’incontro si è tenuto presso la parrocchia San Pietro di Mazara del Vallo. A illustrare il Servizio è stato il diacono Antonio Ferro, neuropsichiatra infantile, referente del Servizio. Nel suo intervento il dottor Ferro, ha messo in evidenza «come siamo tutti cercatori di speranza, specialmente in un tempo in cui annunciare diventa una fatica».