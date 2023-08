Tutto pronto a Custonaci per la “Festa Dei Mari”, un’esperienza di gusto, cultura e impegno sociale

CUSTONACI – Tutto pronto per la “Festa Dei Mari”, un evento che ha l’obiettivo di valorizzare la Città di Custonaci, la bellezza del suo territorio ed i suoi prodotti enogastronomici. Questa prima edizione, si svolgerà dall’1 al 3 settembre 2023, dalla terrazza sul mare del centro storico di Custonaci.“Festa Dei Mari” sarà degustazioni, laboratori, show cooking, musica dal vivo, talk show, cultura, aggregazione, condivisione, sostenibilità, promozione turistica e tanto sano divertimento. Al centro dell’attenzione la responsabilità sociale con la donazione alla Città di Custonaci di un defibrillatore che sarà allocato nel centro storico in collaborazione con l’Associazione Live Onlus. Verrà lanciata una raccolta fondi a favore delle politiche sociali del Comune di Custonaci.La madrina della manifestazione è l’artista Vanessa Galipoli, nota presentatrice e direttrice artistica di eventi. Sarà lei la coordinatrice tra gli ospiti, le esibizioni, i momenti culturali, nonché moderatrice dei talk show.La “Festa Dei Mari” sarà un evento evocativo trainato da prodotti di eccellenza del territorio: la birra, i prodotti di tonnara e l’olio d’oliva. Un evento pensato e organizzato da persone e aziende che condividono l’amore per questo territorio del cuore, che è Custonaci, e che accompagneranno i visitatori alla scoperta di un vero happening al sapore di mare. Alberto Santoro e Paolo Piazza, dell’azienda artigianale “Birra Dei Mari”, annunciano la loro veste di ideatori ed animatori principali della “Festa Dei Mari”. “Questo evento non solo celebra la cultura del mare, ma intende anche tessere legami attraverso la musica, i talk show e l’eccellenza della birra e dei piatti della tradizione” – così dichiara Paolo Piazza. “L’impegno della nostra azienda nell’organizzazione rappresenta un passo significativo nella creazione di un impatto positivo nella comunità. La “Festa Dei Mari” connette le persone, promuove cause significative e contribuisce all’ulteriore sviluppo culturale e sociale di Custonaci” – così continua Alberto Santoro, amministratore dell’azienda “Birra Dei Mari”. “Festa Dei Mari” 2023 è l’anticipazione di un progetto importante e ambizioso volto alla promozione e alla tutela del mare, e sarà il preview di “Festa Dei Mari” 2024 che si svolgerà nella splendida Baia Cornino.La manifestazione è ideata e organizzata dall’azienda “Birra Dei Mari”, con il patrocinio e il supporto del Comune di Custonaci ed in collaborazione con associazioni, media ed aziende del territorio. L’azienda Mare Puro è main sponsor. L’evento è inserito all’interno del Circuito dei “Borghi dei Tesori Fest”.