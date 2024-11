Twirling, le libellule Marsala per il sociale: educare contro la violenza di genere

MARSALA – Non solo sport e agonismo a livelli sempre più apprezzabili nel contesto di una disciplina in forte espansione come il Twirling. Da oggi la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala sarà fortemente impegnata in iniziative a carattere sociale. Contro la violenza cosiddetta di genere, ma soprattutto contro la violenza perpetrata sulle donne, atlete, alunne, casalinghe o professioniste che siano.

Se ne parlerà giovedì 5 dicembre a Marsala, nel corso di un incontro aperto a tema incoraggiato e promosso proprio dalla società azzurra presieduta da Mattia Galuppo e rappresentato dall’istruttrice federale FITw Giulia Mirabile, al quale prenderanno parte ginnaste e ginnasti tesserati per Le Libellule, ma anche genitori, parenti e conoscenti delle stesse. E, ovviamente, chi volesse partecipare all’evento.

Il meeting, dal titolo “La forza delle parole: educare per fermare la violenza” è in programma appunto il 5 dicembre alle 19.30, nei locali della palestra “Nicola Grillo”, in piazza Marconi (ad angolo via Grignani), affidata il mese scorso in concessione d’uso dal Comune di Marsala proprio alla do’TERRA Le Libellule Italia. A dialogare con i presenti sulle tematiche già annunciate (e ribadite con forza durante la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne) sarà l’avvocatessa Concetta Coppola, del Foro di Marsala. Un messaggio fragoroso e diretto, quello che la titolata società lilybetana intende lanciare nel mondo dell’etere, coinvolgendo appunto ed educando le cosiddette generazioni “Z”, le più giovani.

“Crediamo fortemente in questa iniziativa sociale – è il parere di Giulia Mirabile, istruttrice federale e portavoce de Le Libellule Italia – l’idea di base che ci ha suggerito la convocazione di quest’incontro è quella di fornire alle atlete ed ai nostri atleti gli strumenti legali necessari per poter comprendere ed arginare una volta per tutte il fenomeno in oggetto, disgustoso e deprecabile sempre e comunque. Con l’intervento dell’avvocatessa Coppola avremo modo pure di fare un excursus sulle fondazioni esistenti in Sicilia e sul territorio nazionale, operanti sulla piaga legata alla violenza sulle donne”.

“Durante l’incontro nella palestra Grillo parleremo in particolare – aggiunge Giulia Mirabile – di violenza domestica e di violenza economica. Siamo convinte, come società sportiva e come persone impegnate nel sociale, che quello trattato possa essere uno strumento molto valido per far crescere una generazione di giovani donne consapevoli e preparate”.

Tornando brevemente al lato sportivo, la do’TERRA Le Libellule Italia Marsala si è resa nuovamente protagonista in occasione della 2a Fase del Campionato Interregionale per Specialità tecniche Sicilia-Campania di Twirling, ospite anche in questo caso al ‘Palaserranò’ di Patti, nel Messinese, conquistando complessivamente altre cinque medaglie d’oro ed ottenendo la partecipazione di diverse sue tesserate al prossimo Campionato italiano per Specialità tecniche di Twirling in programma il 18 e 19 gennaio prossimo sul parquet del Palazzetto dello Sport di Cantalupa, comune ad una cinquantina di chilometri da Torino.