Ue: Confimprenditori, Von Der Leyen fuori dalla realtà

ROMA – “Bruxelles continua a guardare il dito mentre il mondo punta alla luna. Le dichiarazioni della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, dimostrano ancora una volta una pericolosa disconnessione dalla realtà economica e industriale. Mentre Stati Uniti e Cina investono massicciamente nello sviluppo di Intelligenze Artificiali di ultima generazione, tracciando il futuro delle tecnologie e delle economie globali, l’Europa insiste ciecamente su un’ideologia green che sta letteralmente soffocando la competitività industriale del nostro continente, con un impatto devastante soprattutto sulle piccole e medie imprese”.

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“Parlare di norme per la semplificazione è solo fumo negli occhi se continuiamo a inseguire obiettivi ambientalisti scollegati dalle sfide economiche e tecnologiche del presente. I mercati del futuro non possono essere dominati da un’industria vincolata da normative rigide e costi energetici insostenibili. L’Italia ha il dovere di tutelare le proprie imprese e il proprio tessuto produttivo. Ribadiamo con fermezza la necessità di uscire dal Green Deal europeo prima che sia troppo tardi e chiediamo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, un atto di coraggio a salvaguardia non solo delle imprese ma di tutto il sistema Italia. Continuare su questa rotta significa condannare il nostro Paese a un declino industriale irreversibile. L’innovazione tecnologica, non la burocrazia verde, deve essere la nostra bussola per costruire un futuro prospero e competitivo”.