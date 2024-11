Gli auguri della Uil Trapani al neodirigente dell’Ambito territoriale Davide Nugnes nominato al posto di Vaccara

TRAPANI – “Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al dottore Davide Nugnes nominato alla guida dell’Ambito territoriale di Trapani dell’Ufficio scolastico”. Lo affermano il segretario generale della Uil Trapani Tommaso Macaddino e il segretario generale Uil Scuola Rua Fulvio Marino.

“Il nostro auspicio – aggiungono – è quello di poter instaurare sin da subito un proficuo rapporto di collaborazione, improntato al confronto e al dialogo costruttivo, che ci permetta di raggiungere obiettivi di crescita sempre migliori nell’ambito delle nostre rispettive attività”. Il dottor Nugnes prende il posto che per tre anni ha occupato la partannese Antonella Vaccara che andrà a prendere servizio come dirigente scolastica all’I.C. “Laura Lanza” di Carini. “Nel corso di questo importante incarico – ha ribadito la dott.ssa Vaccara parlando della sua esperienza di dirigente dell’Ufficio XI – Ambito di Trapani – ho incontrato molte persone, in diversi contesti e da ognuna di loro ho appreso molto. Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto, incoraggiato e aiutato nelle difficoltà quotidiane, non di meno ringrazio anche tutti coloro che hanno contribuito a rendere più irto di difficoltà questo cammino. Sono coloro che mi hanno dato preziose opportunità per imparare, crescere e migliorarmi”.