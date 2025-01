Uilcom. Il marsalese Francesco Silvano eletto Rsu FiberCop per la Sicilia

MARSALA – Il marsalese Francesco Silvano è stato eletto RSU per la Sicilia di FiberCop, l’azienda italiana che gestisce l’infrastruttura di rete digitale più avanzata ed estesa e del Paese.

Silvano, sessant’anni, da oltre trentasei è impegnato nel sindacato, ricoprendo nel tempo vari ruoli, da segretario provinciale a regionale, fino a componente dell’esecutivo del Consiglio Nazionale della Uilcom.

“È stata una campagna elettorale impegnativa e difficile – afferma Silvano-, con tanti candidati. Il risultato mi consente di essere RSU della FiberCop in Sicilia, l’unico della provincia di Trapani ad essere stato eletto a rappresentare il territorio nei tavoli negoziali. Pertanto ritengo che sia una vittoria del territorio e non di certo personale”.

“Si tratta – affermano Silvano e il segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino – di un risultato importante per questa provincia e per questo sindacato, che ha come obiettivo primario il benessere dei lavoratori”.

La Uilcom per la regione Sicilia è stata il secondo sindacato più votato, ottenendo 5 Rsu su 15. Inoltre, la lista Uilcom ha raggiunto l’importante risultato di fare eleggere 3 su 6 RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza).